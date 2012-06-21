Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про посилення контролю над переміщенням і використанням авто, зареєстрованих в інших державах. Документ пропонує встановити штрафи за порушення терміну перебування авто на закордонних номерах у режимі транзиту.
Крім уже діючого штрафу в сумі 8,5 тисяч гривень за порушення терміну більш, ніж на 10 діб, планують ввести санкцію за порушення терміну від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень. За останні 30 діб (а також втрату або розукомплектацію транспортного засобу) – 170 тисяч або конфіскацію авто за рішенням суду.
Штраф за порушення терміну перебування автомобіля в режимі тимчасового ввезення пропонується встановити на рівні 17 тисяч гривень у разі перевищення терміну на 10-20 діб; 85 тисяч – 30 діб; понад місяць – 170 тисяч або конфіскація.