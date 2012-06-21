Поки у суспільстві триває обговорення перспективи посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, поліцейські Хмельниччини наводять статистику, котра, на жаль, підтверджує необхідність таких нововведень.
З початку цього року в обласному центрі патрульні зафіксували понад 1100 п’яних водіїв за кермом. З них 76 — вдруге, а ще 19 — втретє! До того ж, патрульні виявили 273 водіїв, які керували автомобілем, будучи позбавленими такого права судом. Є статистика і щодо порушників-пішоходів: кожен шостий, кого зупинили правоохоронці за неправильний перехід вулиці, також був у нетверезому стані.
Іншим чинником, що вкрай негативно впливає на рівень уваги водія під час керування автівкою, поліцейські називають мобільний телефон. Проте випадків покарання за користування мобілкою під час руху наразі трохи більше двох сотень. «Таких порушників набагато більше. Але процес документування правопорушення досить складний, адже через відсутність технічного огляду багато водіїв роблять тонування своїх автомобілів, що унеможливлює відеофіксацію факту порушення», — пояснив речник Управління патрульної поліції Роман Мартинюк.
Загалом від початку року на території області сталося понад 1600 ДТП, під час яких зазнали травм 380 осіб та 12 — загинуло. Звісно, на автошляхах нерідко трапляються несподіванки, але водії не повинні свідомо створювати аварійно-небезпечні ситуації: сідати за кермо у нетверезому стані чи вести під час руху телефонні розмови. Тому переважна більшість хмельничан у соціальних мережах, коментуючи тематичні пости, однозначно підтримує збільшення штрафів за такі порушення.
Руслана ПОДОЛЬСЬКА
для «Урядового кур’єра»