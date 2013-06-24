Тринадцять команд ІТ-фахівців та інженерів працювали над створенням моделей штучного інтелекту, здатних автоматично виявляти вибухонебезпечні предмети (ВНП) на зображеннях з дронів. Захід відбувся в інноваційному парку Unit.City і став продовженням AI Labeling Sprint, що відбувся 5 травня у Києві. Мета таких хакатонів — впровадити інноваційні технології в розмінуванні, щоб швидше очистити українські території, забруднені мінами та ВНП.

На основі понад 8000 тренувальних і 23 000 тестувальних зображень, куди увійшли анотовані учасниками першого хакатону аерофотознімки, учасники другого етапу AI Data Jam протягом двох днів розробляли високоефективні алгоритми штучного інтелекту для автоматичного розпізнавання мін та інших ВНП.

Учасники працювали офлайн і дистанційно, а наставницьку допомогу командам забезпечили експерти з організацій UADamage, The HALO Trust, Dropla Tech.

Переможцем стала команда MineWatch AI, яка найкраще натренувала ШІ-модель. За роботу її учасники отримали сертифікат на $2000 від ПРООН в Україні та уряду Люксембургу. А також можливість надалі розвивати свій продукт у співпраці з фахівцями, які займаються розмінуванням на практиці.

«Те, що розпочиналось як експеримент, переросло в повноцінний проєкт із міжнародною підтримкою та реальними результатами. Дякую кожному та кожній, що знайшли час та можливість інвестувати себе в цю важливу справу. Мотивація шалена: спільними зусиллями ми маємо зробити унікальний продукт, що допомагатиме очищувати Україну від мінного сміття, тобто робити безпечнішою метр за метром. Без ризику для життя, з максимальним залученням технологій», — наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

«Рівень інновацій в гуманітарному розмінуванні в Україні вражає. Те, що ми бачимо, — це майбутнє, яке створюється просто зараз. Наша мета — зробити інновації доступними для всіх, хто працює у цій галузі. Для ПРООН важливо, що цей хакатон об’єднує всіх ключових учасників — уряд, ветеранів, технологічні команди, громадськість та міжнародних партнерів», — зазначив керівник Програми з протимінної діяльності ПРООН в Україні Бенджамін Ларк.

Зібрані в межах хакатонів дані та створені ШI-моделі стануть основою для подальшого навчання і вдосконалення алгоритмів штучного інтелекту. Після етапу тестування ці технології поступово інтегруватимуть у процеси гуманітарного розмінування. Це допоможе значно прискорити очищення українських земель від мін та інших ВНП, зробить розмінування більш ефективним і безпечним. Розроблені рішення матимуть потенціал для застосування не лише в Україні, а й на міжнародному рівні.

Хакатон організували Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, ініціатива Demine Ukraine, Центр гуманітарного розмінування, українська компанія UADamage за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та фінансування уряду Люксембургу.

Джерело: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства