Бажаючим схуднути для початку потрібно навчитися висипатися. До такого висновку прийшли експерти з Університету Лідса у Великобританії. На їхню думку, правильно збудований графік сну і пробудження може впливати на апетит.
Вчені з'ясували, що фізичних навантажень і правильного харчування не завжди достатньо, щоб позбавитися від зайвої ваги. Здоровий сон допоможе домогтися успішних результатів у боротьбі із зайвими кілограмами.
Для більшості людей тривалість сну становить 7-8 годин за ніч. Спостереження показують, що люди з хронічним дефіцитом сну стикаються з різкими стрибками настрою, через що у них зростає апетит, і вони поглинають протягом доби більше калорій, ніж потрібно, і набирають зайві кілограми. А при дефіциті сну організм гірше контролює рівень цукру в крові, а це теж одна з причин переїдання.
Експерти провели експеримент. Вони розділили людей із зайвою вагою на дві групи. В одній стежили за тим, щоб люди спали менше норми 7-8 годин, а в іншій їм надавали можливість спати стільки, скільки вони самі хотіли. З'ясувалося, що чим менше часу люди витрачали на сон, тим нижчою була ймовірність їх схудннення, навіть якщо люди прикладали дуже багато зусиль до фізичних навантажень і дієти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра