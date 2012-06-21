Уперше в історії парламент Швеції вшанував пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932—1933 рр. Участь у заході взяли спікер шведського Риксдагу Урбан Алін, перший віце-спікер Ева Тален Фінне, керівник Шведсько-української міжпарламентської групи дружби Крістер Хаммарберг, члени Риксдагу, акредитовані у Швеції посли країн світу, представники громадських організацій українців у Швеції.
Урочистий захід організовано за безпосереднього сприяння Міжпарламентської групи дружби між Риксдагом Швеції та Верховною Радою.
До присутніх звернулися Урбан Алін, Надзвичайний і Повноважний посол України у Швеції Ігор Сагач, Крістер Хаммарберг.
Гостям продемонстрували світлини з Центрального державного кінофотоархіву України імені Г.С. Пшеничного, очевидців трагічних подій в Україні в 1932—1933 рр., матеріали Українського інституту національної пам’яті.
Музичний дует у складі українсько-шведської піаністки директора Українського інституту у Швеції Наталії Пасічник та шведського скрипаля Крістіана Сворфара виконав «Мелодію» українського композитора Мирослава Скорика.
Пам’ять мільйонів закатованих голодом українців було вшановано хвилиною мовчання, повідомляє прес-служба вітчизняного МЗС.
Загалом упродовж листопада в містах Швеції відбулося кілька заходів, приурочених вшануванню пам’яті жертв геноциду Українського народу — Голодомору 1932—1933 років, вчиненого тоталітарним репресивним сталінським режимом, а також голодоморів 1921—1922, 1946—1947 років.
Ще на початку листопада під проводом отця Мирослава у стокгольмській церкві Marie Bebеdelse kyrka відбулася панахида за упокій жертв голодоморів.
26 листопада з ініціативи Української недільної школи Стокгольма провели «Урок пам’яті», присвячений трагічній історії геноциду Українського народу — Голодомору 1932—1933 рр. Того самого дня з ініціативи Української жіночої організації в Швеції та українського театру «Ми» відбулись інтерактивна вистава «Голодомор...» і вечір-реквієм. Члени української громади, посол України у Швеції Ігор Сагач і співробітники нашого посольства вшанували пам’ять жертв Голодомору хвилиною мовчання, залишили записи в книзі «Послання пам’яті» до нащадків, які вшановуватимуть 100-і роковини Голодомору в Україні.
На підтримку всеукраїнської акції «Запали свічку» 26 листопада о 16:00 за київським часом Посольство України та громадські організації українців Швеції запалили свічки пам’яті — символи вшанування безвинно закатованих голодом українців.
25 листопада Українська громада міста Гетеборга вшанувала пам’ять жертв Голодомору хвилиною мовчання під час поминального богослужіння.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»