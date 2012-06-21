Збірна Швеції розгромила команду Чехії в чвертьфіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею - 2020 і стала суперником Росії у півфіналі.
Звучить фінальна сирена! Швеція на правах очевидного фаворита матчу розгромила господарів турніру чехів з рахунком 5: 0 і виходить у півфінал. У цьому матчі скандинави забивали на будь-який смак: два голи в більшості, один – в меншості, один – в рівних складах і ще один – завдяки буллітів.
Шведи виглядали настільки сильнішими за суперників, що навіть чеські вболівальники в кінцівці зустрічі змирилися з поразкою і радісно аплодували – тут було без шансів, так що немає чого переживати.
Обидва півфінали відбудуться 4 січня. Швеція – Росія о 18.00 за київським часом, а Канада – Фінляндія о 22.00.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»