Сплячий супервулкан Альтиплано-Пуна, розташований на відрізку кордонів Болівії, Аргентини і Чилі, харчується зсередини прихованими потоками гарячої магми. На сьогоднішній день це один із найбільш небезпечних супервулканів, який демонструє незгасаючу активність.
Знаходиться супервулкан під Андами, де проходить найтовстіший шар земної кори. Аномальна товщина пояснюється продуктами виверження, які протягом мільйонів років вибираються назовні через розломи.
«Нащупати пульс» дрімаючого вулкана вдалося команді геологів з Університету Упсали (Швеція), які опублікували результати свого дослідження у виданні Scientific Reports.
Йдеться про могутній супервулкан, який останній раз масштабно вивергався приблизно чотири мільйони років тому. Виверження Альтиплано-Пуна було останнім в циклі вулканічної активності, який почався майже десять мільйонів років тому.
«Величезний кратер цього гіганта вміщує 500 тисяч кубічних кілометрів розплавленої речовини. Вивчаючи вулкан, ми намагалися зрозуміти, яким чином магма залишається в розплавленому вигляді протягом мільйонів років», — розповідають шведські геологи, які проаналізували зразки вулканічної речовини, яка опинилися на поверхні в результаті недавніх незначних вивержень Альтиплано-Пуна.
Аналіз ізотопного складу кисню, який входить до складу магми, показав, що супервулкан постійно отримує енергію з потоків магми, які піднімаються з самого «серця» планети. Цей факт змушує вчених переглянути оцінки ймовірності вивержень супервулканів, які можуть призводити до грандіозних катастроф.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»