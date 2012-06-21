Перелік хвороб, які переносять кліщі, поповнився новою хворобою бабезіозом (техаська гарячка великої рогатої худоби, паразитарне захворювання, яке нагадує малярію). Про це розповіла старший лікар Лабораторної медицини Лунда Христина Перссон.
Лікарі попередили дачників і всіх відпочиваючих на природі, що бабезіоз це інвазивне, трансмісивне захворювання тварин і людини, воно викликає симптоми, схожі на ті, які спостерігаються при грипі, зокрема підвищена температура і ломота, повідомляє Шведське радіо.
Лікарка уточнила, що для здорової людини захворювання не є небезпечним і пройде само по собі, проте паразити можуть залишатися в організмі кілька років, а при недостатньо сильній імунній системі може наступити навіть летальний результат.
Щоб захистити себе від бабезіозу, слід використовувати загальні правила захисту від кліщів. Потрібно носити одяг, який максимально закриває тіло, заправлені в чоботи довгі штани і не забувати оглядати себе після прогулянок, щоб швидко видалити з тіла кліщів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»