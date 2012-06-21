Шведська екоактівістка Грета Тунберг отримала премію «За доцільне життєзабезпечення» в Стокгольмі. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.
Варто зазначити, що цю нагороду вручають тільки борцям за врегулювання криз і відродження культурних цінностей.
Активістка зізналася, що не очікувала такого визнання і престижної нагороди, однак вона дуже рада їй.
«Неймовірно велика честь отримати сьогодні ввечері нагороду», – написала Тунберг.
ДОВІДКА «УК»
Грета Тінтін Елеонора Ернман Тунберг (швед. Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg; народилася 3 січня 2003 року) – шведська школярка, екологічний активіст. У 15 років розпочала протестувати біля шведського парламенту з плакатом «Шкільний страйк за клімат», закликаючи до негайних дій щодо боротьби зі зміною клімату відповідно до Паризької угоди. Її дії підтримали в усьому світі, породивши масові заходи, відомі як «шкільні страйки за клімат» або «п'ятниці заради майбутнього».
За словами Грети, вперше вона почула про зміну клімату у 8 років, але не могла зрозуміти, чому ніхто не намагається щось з цим зробити. У віці 11 років вона впала в депресію, перестала їсти і розмовляти. За її словами, пізніше їй був поставлений діагноз – синдром Аспергера, компульсивний розлад і селективний мутизм.
У травні 2018 року Грета Тунберг стала одним з переможців на конкурсі статей про клімат, організованого шведською газетою Svenska Dagbladet. Газета опублікувала її статтю, після чого з нею зв'язався активіст Бу Торен (швед. Bo Thorén) з екологічної організації Fossilfritt Dalsland. Тунберг взяла участь на декількох їх зустрічах і на одній з них Торен висловив ідею, що школярі могли б почати страйк проти зміни клімату. За заявою Тунберг, ідея була заснована на страйках американських школярів, наляканих масовими розстрілами в школах штату Флорида. Вона намагалася переконати інших молодих людей взяти участь у страйку, але «нікого це не зацікавило», так що вона вирішила страйкувати в поодинці. У контексті своєї шкільної страйку в Швеції Тунберг сказала: «Я наче вмираю всередині, якщо не протестую».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»