Швейцарська авіакомпанія Swiss оголосила про відновлення польотів з України з 26 березня 2018 року.
Про це повідомляє avianews.com.
У березні авіакомпанія виконає перший рейс Цюріх-Київ після чотирирічної перерви. Польоти за даним маршрутом будуть виконуватися чотири рази на тиждень щопонеділка, середи, п'ятниці та суботи.
Детальний розклад наразі поки не опубліковано, продаж квитків розпочнеться з 25 жовтня 2017 року.
Відновлення польотів Swiss в Україні збільшить для київських пасажирів кількість варіантів стикувань на шляху в Європу і Америку в рамках Lufthansa group, в яку входять Lufthansa і Austrian Airlines, що літають в Україну.
Зараз пасажир може купити квиток зі стикуванням, наприклад, в Мюнхені або Франкфурті на шляху в один бік зі стикуванням у Відні на шляху в інший бік. З 26 березня 2018 роки для планування подорожей стануть доступні стикування через Цюріх.
ДОВІДКА «УК»
Авіакомпанія Swiss входить до групи Lufthansa. Компанія літала з Цюріха в київський аеропорт Бориспіль з жовтня 2013 по жовтень 2014 року. Рейси до Києва були закриті у зв'язку з економічними причинами, оскільки «розвиток бізнесу на маршруті не виправдав очікувань», заявили тоді в авіакомпанії.