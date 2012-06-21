Гірське селище Альбінен у швейцарському кантоні Вале знаходиться під загрозою зникнення, оскільки все більше місцевих жителів їдуть звідси до великих міст.
Розташований у мальовничій долині на висоті
Попри те, що місто знаходиться лише за
Сьогодні тут живе лише 240 осіб. А семеро дітей, що залишилися, змушені добиратися на навчання у сусідні містечка на автобусі.
Щоб змінити ситуацію, місцевий мер вирішив запрошувати людей у віці до 45 років, згодних переїхати в один зі спорожнілих будинків або купити землю для будівництва власного. Місцеві жителі підтримали ініціативу і наполягли, щоб муніципалітет запропонував охочим тут оселитися грошову винагороду.
Місцева влада планує виплачувати 25 тисяч швейцарських франків (близько $25,3 тисяч) новим жителям. На кожну дитину виділять по 10 тисяч франків ($10,1 тисяч). Тобто сім'я з чотирьох осіб може отримати у разі переїзду 70 тисяч франків ($71 тисячу).
Щоб отримати виплату, охочі переїхати повинні купити або побудувати будинок в Альбінені та погодитися прожити там як мінімум 10 років. Вартість будинку повинна бути не меншою за 200 тисяч франків ($202 тисячі), він повинен стати постійним місцем для проживання.
Якщо житель, який отримав кошти, вирішить покинути Альбінен, йому потрібно їх буде повернути. Для виплат буде створено фонд, в який влада спрямовуватиме по 100 тисяч франків щорічно ($101 тисяча).