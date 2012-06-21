Пів десятка новітніх апаратів штучної вентиляції легень останнього зразка, що надійшли зі Швейцарії, встановлять у міських, багатопрофільних лікарнях, у лікарні швидкої і невідкладної допомоги та перинатальному центрі. Лікарі цих закладів уже отримали відповідні сертифікати і готові приступити до їх експлуатації. Усього ж, за інформацією міськради, в харківських лікувальних закладах працюють 163 апарати ШВЛ. Як пояснив директор департаменту охорони здоров’я Харківської міськради Юрій Сороколат, медики роблять усе можливе для лікування організму хворого загалом. Він заявив, що найближчим часом буде придбано ще 20 німецьких апаратів штучної вентиляції легень, і повідомив, що в Харків надійшли нові апарати ультразвукової діагностики. Також з дня на день Харків очікує прибуття тест-систем на виявлення коронавірусу.
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