За два тижні до Великодня, який християни західного обряду цьогоріч святкуватимуть 12 квітня, швейцарські кондитери налагодили виробництво одного з символів свята – шоколадних зайців у захисних масках.
Зазвичай, у Конфедерації, яка славиться своїми солодощами, під час Великодніх Свят, повсюди можна побачити шоколадних зайців або кроликів і шоколадні яйця, а також спробувати традиційний смаколик, який господині готують лише до цього дня – паску у формі вівці – Osterlamm.
Нинішнього року солодощі виконують окрім обрядової ще й соціальну функцію – нагадують про необхідність берегти здоров’я.
Нині у Швейцарії вже понад 10 тисяч інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Понад півтори сотні людей померло.
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»