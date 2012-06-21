У Черкасах запрацювало оперативно-диспетчерське управління комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». До системи вже долучили станції швидкої медичної допомоги Черкас і Черкаського району. Поступово приєднають станції Лівобережну, Канівську підстанцію Черкаської станції швидкої медичної допомоги, Смілянську, Звенигородську та Уманську. Диспетчерську тимчасово розташували у приміщенні швидкої, в якому здійснили капітальний ремонт та обладнали 12 робочих місць, серверну і кімнату персоналу. Відкриття диспетчерської обійшлося майже в 11 мільйонів гривень (кошти державного та обласного бюджетів).
— Це не просто диспетчерська. Тут істотно поліпшено умови праці для персоналу, стійкий телекомунікаційний зв’язок між бригадами та самою диспетчерською, — прокоментував директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун. — Диспетчер, який приймає виклик, обробляє його і вносить дані в електронну базу. Автоматично визначаються всі дані: номер телефону, розташування тощо.
Голова облдержадміністрації Роман Боднар подякував директорові обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігореві Фесуну й іншим його працівникам за щоденну сумлінність і витримку. Він висловив упевненість, що через деякий час із завершенням будівництва нового приміщення, яке розпочали торік, працівники Центру екстреної медичної допомоги матимуть один з найкращих таких центрів в Україні.