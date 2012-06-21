З 1 вересня роботу невідкладної медичної допомоги переформатували – її бригади перейшли у підпорядкування Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Києві.

За словами Валентини Гінзбург, директора Департаменту охорони здоров’я, зміни в діяльності служби позитивно позначаться на наданні медичної допомоги – її зручніше буде отримувати й при цьому підвищиться якість послуг.

Які ж зміни відбулися?

По-перше, для отримання невідкладної допомоги потрібно набрати короткий номер телефону (вже відомий) 103.

По-друге, буде здійснюватися аудіозапис розмови з диспетчером (при цьому автоматично ідентифікується телефонний номер абонента), що посилює контроль за наданням допомоги вже на етапі виклику.

По-третє, всі виклики  прийматиме фахівець, який миттєво визначить за симптомами, якої саме допомоги потребує пацієнт.

Крім того, в профільному департаменті зазначають, що відповідно до договорів про медобслуговування населення (за програмою медичних гарантій, які Центр первинної медико-санітарної допомоги Києва уклав з

Національною службою здоров’я України) сімейні лікарі, педіатри та терапевти також можуть надавати невідкладну допомогу: по буднях – з 8.00 до 20.00, у вихідні та святкові дні – з 9.00 до 15.00.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»