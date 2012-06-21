З 1 вересня роботу невідкладної медичної допомоги переформатували – її бригади перейшли у підпорядкування Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Києві.
За словами Валентини Гінзбург, директора Департаменту охорони здоров’я, зміни в діяльності служби позитивно позначаться на наданні медичної допомоги – її зручніше буде отримувати й при цьому підвищиться якість послуг.
Які ж зміни відбулися?
По-перше, для отримання невідкладної допомоги потрібно набрати короткий номер телефону (вже відомий) 103.
По-друге, буде здійснюватися аудіозапис розмови з диспетчером (при цьому автоматично ідентифікується телефонний номер абонента), що посилює контроль за наданням допомоги вже на етапі виклику.
По-третє, всі виклики прийматиме фахівець, який миттєво визначить за симптомами, якої саме допомоги потребує пацієнт.
Крім того, в профільному департаменті зазначають, що відповідно до договорів про медобслуговування населення (за програмою медичних гарантій, які Центр первинної медико-санітарної допомоги Києва уклав з
Національною службою здоров’я України) сімейні лікарі, педіатри та терапевти також можуть надавати невідкладну допомогу: по буднях – з 8.00 до 20.00, у вихідні та святкові дні – з 9.00 до 15.00.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»