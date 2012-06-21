Міністерство соціальної політики відтепер пілотний проєкт «Соціальна громада» поширить на всю Україну. Цей програмний комплекс дасть змогу опрацьовувати документи в електронному вигляді, завдяки чому час на ухвалення рішення скоротиться вдвічі — майже на тиждень. На цьому наголосила профільний міністр Юлія Соколовська.
«Протягом 2019 року цю програму тестували в 40 пілотних об’єднаних територіальних громадах у 19 областях. І тепер у вигляді промислово-дослідної експлуатації масштабують на всю країну. Спершу українці через програмний комплекс зможуть оформити 67 послуг: житлові субсидії, допомоги та виплати, які найпопулярніші серед населення», — зауважила урядовець.
На початок лютого 2020 року вже 71 ОТГ приєдналась до цього ефективного програмного комплексу. Відтепер є рішення про поширення програми ще в 60 громадах, повідомляють у Мінсоцполітики.
Юлія Соколовська з-поміж іншого нагадала, що спрощено процедуру приєднання ОТГ до цього програмного комплексу. Тепер для цього знадобиться лише кілька тижнів замість двох місяців. А з покроковою інструкцією приєднання усі зацікавлені можуть ознайомитися в інтернеті за посиланням — https://socgromada.ioc.gov.ua.
«Соціальна громада» — це сучасне IT-рішення, яке дає змогу приймати документи на оформлення виплат максимально швидко, зручно й наближено до людей. Для цього потрібен тільки працівник на робочому місці, а йому — комп’ютер та інтернет. Прийом документів від громадян можуть здійснювати навіть старости, тобто ми можемо наблизити адмінпослуги не тільки до ОТГ, а й до жителів кожного старостату», — пояснив радник міністра з питань діджиталізації Денис Мацуй.
Заступник голови Білозірської ОТГ Ірина Грищенко зазначила: «Ми працюємо з програмним комплексом «Соціальна громада» з вересня 2019 року і дуже задоволені. У нас 5 людей об’єднані в електронному кабінеті: 4 — на рівні ОТГ та 1 — на рівні старостинського округу. За цей час ми прийняли 1042 звернення через програмний комплекс, переваги якого в тому, що ми маємо змогу накопичувати базу даних про жителів, моніторити кількість і якість надання адміністративних послуг соціального характеру, стан розгляду заявок, а також швидко обраховувати бюджетну потребу для соціального захисту».
«Адмінпослуги сфери соціального захисту належать до переліку найзатребуваніших базових послуг, які наша програма рекомендує інтегрувати в кожен ЦНАП у кожній громаді. Ми підтримуємо ініціативи Мінсоцполітики, що спрямовані на розширення точок доступу до адмінпослуг сфери соціального захисту через ЦНАП, адже такі послуги зможуть надавати в комплексі з іншими, за моделлю життєвих ситуацій», — резюмувала директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida Сусанна Делланс.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»