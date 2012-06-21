Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями на п’ятьох вулицях Полтави розпочне працювати спеціальний екіпаж патрульних поліцейських, який контролюватиме швидкість руху колісного транспорту із застосуванням радара. Відповідний дозвіл на його використання тільки-що надійшов поштою з Києва. Залишилося визначити точні ділянки вулиць, на яких застосовуватимуть прилад і встановити дорожні знаки.
Поки що патрульні не повідомляють, де саме працюватиме екіпаж. Це стане відомо за тиждень-два. Та вже зараз місцеві автомобілісти намагаються їздити основними вулицями з дотриманням дорожніх правил.