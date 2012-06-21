Водний канал Ботар, що у Виноградівському районі Закарпаття, через розташування на кордоні з Угорщиною є вельми привабливим природним об'єктом для контрабандистів. Враховуючи це, прикордонники не випускають його з-під своєї пильної уваги. І недарма, бо вночі 12 жовтня цей канал знову обрали для здійснення своїх оборудок любителі незаконного збагачення.
Інформацію про підозрілу поведінку групи невідомих осіб, яких помітили поблизу каналу Ботар, у відділенні «Вилок» Мукачівського прикордонного загону отримали від співробітників внутрішньої та власної безпеки. Для перевірки повідомлення на місце надіслали групу оперативного реагування. До затримання правопорушників не дійшло, бо, зрозумівши, що їх викрито, останні вдалися до втечі. При цьому вони навіть не встигли забрати контрабандний товар, а це небагато-немало — 26 ящиків із сигаретами в кількості 13 тисяч пачок. Їх прикордонники виявили в сховку під час ретельного огляду місцевості.
Всі тютюнові вироби доставлено у відділення «Вилок», а згодом їх передадуть державній фіскальній службі. Прикордонники тим часом здійснюють заходи з встановлення осіб, причетних до правопорушення.