Медичний журнал The Lancet опублікував дослідження колективу вчених, який проаналізував дані із 195 країн з 1990 по 2017 рік, щоб визначити наслідки несприятливого режиму харчування.
Таким експерти назвали раціон, при якому утворюється дефіцит корисних і надлишок шкідливих компонентів.
Найнебезпечнішим для організму визнали надлишок солі. Друге і третє місця зайняли дефіцит цільнозернових продуктів і фруктів відповідно. Інша наукова робота, проведена Американським інститутом харчування, показала, що недолік фруктів пов'язаний з кожним сьомим випадком смерті від серцево-судинних захворювань.
Крім того, людині слід з'їдати достатню кількість горіхів і насіння, овочів, омега-3 з морепродуктів, клітковини, поліненасичених жирних кислот і бобових. Також важливі кальцій і молочні продукти.
А ось трансжири, солодкі напої та перероблене і червоне м'ясо варто обмежувати в раціоні.
За даними за 2017 рік, 11 мільйонів смертей і 255 мільйонів серйозних захворювань, що викликають втрату працездатності, були пов'язані саме з неправильним харчуванням.
Вчені підрахували, що надлишок натрію (солі) і брак цільнозернових продуктів забрали по три мільйони життів, а дефіцит фруктів - два мільйони.
Висновок, що нездорова їжа призводить до розвитку небезпечних для життя захворювань, вже ніхто не спростовує.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»