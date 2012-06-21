У Березанському районі Миколаївської області запрацювала найпотужніша в Україні вітроенергетична установка. Введено в експлуатацію другу чергу Тузлівської ВЕС ТОВ «Вітровий парк «Причорноморський», що розташований у межах Тузлівської сільської ради. Участь у відкритті вітроенергетичної установки взяли представники місцевої влади та інвестори.
Під час відкриття гості здійснили оглядову екскурсію новим вітровим парком, ознайомилися з технічними умовами проекту та основними виробничими характеристиками установки. Згодом на тематичній конференції вони обговорили питання подальшого розвитку вітрової енергетики в регіоні та Україні.
Вітропарк «Причорноморський» розпочав роботу в жовтні 2016 року. На сьогодні загальна потужність його вітроенергетичного обладнання становить 5 МВт, однак загалом його розраховано на вироблення 30 МВт електроенергії. Введена в дію вітроенергетична установку має потужність 3,2 МВт.