Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Кабінет Міністрів України запропонував свій підхід до боротьби з незаконним виробництвом сільськогосподарської продукції. Планується встановити на кожному комбайні електронний пристрій, який має обліковувати вид культури, яку збирають цим комбайном, її кількість і оброблювану площу.
Виглядає начебто привабливо, але аграрії незадоволені. Зокрема, свої зауваження висловила Всеукраїнська аграрна рада (ВАР). Там зазначають: порядні, легально працюючі аграрії і самі виступають за виведення сільськогосподарського виробництва з «тіні», бо «чорні» аграрії створюють їм нерівноправну конкуренцію, а державу позбавляють чималих надходжень до бюджету.
Інша річ, що цю ініціативу Кабміну фахівці ВАР вважають дорогою, технічно складною і мало ефективною, і пояснюють, чому.
Почнемо з ціни питання: за приблизною оцінкою — 9,2 млрд гривень. При цьому вартість установки приладу на один комбайн становить до 160 тис грн, до того ж компанії, яка цим займатиметься, сільгоспвиробники ще мусять сплачувати данину — по долару з тонни продукції, усього по галузі близько 80 млн доларів на рік.
І це не все: мало знати про урожай, зібраний на конкретному полі, важливіше відстежити його подальший рух — а цього якраз система і не забезпечує. Натомість ВАР ще раніше пропонувала власну розробку — систему контролю за переміщенням товару від виробника до кінцевого споживача за допомогою запровадження електронної видаткової та товарно-транспортної накладної. Тоді трейдер не зможе експортувати не обліковане зерно невідомого походження.
Але, схоже, що таке завдання перед розробниками урядової ініціативи не стоїть. Взагалі, за всі часи незалежності України, за всіх урядів усіляка боротьба з незаконним обігом чого завгодно починалася з виробників і на них же й закінчувалася. Усілякі трейдери, посередники та інші «прокладки» між виробником та споживачем завжди були «священною коровою», тобто, користувалися повною недоторканністю. Постійний характер цього явища наводить на невеселі роздуми…