Цими вихідними, 9 та 10 листопада, на прохання киян у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки, що відбудуться за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції.

Тож, ярмарки триватимуть:

9 грудня (субота) 2017 року у:

♦ Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;

♦ Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

♦ Деснянському районі – вул. Милославська (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського); вул. О. Сабурова (у межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);

♦ Дніпровському районі – вул. А. Малишка, 9-19;

♦ Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

♦ Печерському районі – вул. К. Білокур;

♦ Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

♦ Святошинському районі – вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;

♦ Солом’янському районі – вул. Стадіонна ( в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);

♦ Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17; вул. Подвойського, 2-12. 

10 грудня (неділя) 2017 року у:

♦ Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);

♦ Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

♦ Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;

♦ Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;

♦ Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.   