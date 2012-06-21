Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (США), в ніч з 9 на 10 грудня на Землі відбудуться перші за кілька років геомагнітні збурення, викликані спалахом на Сонці. Причиною стануть маси сонячної речовини, викинуті з атмосфери нашої зірки увечері 7 грудня, які поширюються у напрямку до нашої планети.

Прихід перших хмар сонячної плазми в навколоземний простір очікується вже завтра вранці, а основне ядро викиду досягне орбіти нашої планети ближче до півночі того ж дня. Всього Земля зануриться в сонячну речовину приблизно на термін трохи більше доби до середини 10 грудня. Швидкість сонячного вітру, що обдуває нашу планету, збережеться підвищеною після цього ще майже тиждень – з звичайних 400 кілометрів на секунду виросте до 600-800 кілометрів на секунду.

«Крім негативного боку події у вигляді різкого зростання радіаційного навантаження на космічні засоби, а також зростання коливань магнітного поля біля поверхні Землі, можна відзначити і позитивні наслідки для мисливців за полярними сяйвами. Ділянка сяйв може знизитися до широт 60-70 градусів, що дозволить спостерігати їх на багато більших географічних просторах», – кажуть вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»