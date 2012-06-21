Сильна повінь охопила північну і західну частини Саудівської Аравії в період з 27 по 29 січня, перетворивши посушливу пустелю в бурхливі річки. За останні кілька днів в районах біля Табук, Джавфа, Медіни і Мекки Громадянська оборона врятувала понад 100 чоловік від раптових повеней.
Одна людина загинула в результаті повені в Медині, де близько 30 осіб були евакуйовані після того, як повінь пошкодила їхні будинки. Школи були закриті в постраждалих районах.
Частини країни, включаючи Ер-Ріяд і Джидду, також зазнали сильних вітрів і піщаних бурь.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»