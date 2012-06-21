Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Решетилівський район Полтавської області дотаційний, але цьогоріч держава, поки що, не надала йому дотації. І в підсумку тамтешні заклади освіти більше двох місяців залишаються без опалення. Донедавна там не обігрівалися 27 шкіл і дитсадків.
Їхні директори стукають в усі владні двері, але те, що їм відповідають, їх не влаштовує. Зокрема їхній земляк голова обласної ради Олександр Біленький пояснював трохи більше місяця тому, що ця проблема виникла через те, що Решетилівський район вчасно не змінив статус шкіл, НВК та дитсадків, у яких навчається мало дітей і зараз районного бюджету не вистачає, щоб розрахуватися з боргами.
У місцевих бюджетах коштів також не вистачає. Тому голова Решетилівської райради Сергій Колотій, начебто, планував зібрати на опалення кошти з сільських рад. Мабуть, і досі збирають.
А поки діти сидять на уроках одягнені і в головних уборах. Пощастило вихованцям дитсадка у селі Федіївка, його опалюють коштом підприємства, яке обробляє землі біля їхнього села. Інші вимушені мерзнути.
Решетилівський відділ освіти заборгував за опалення 2 мільйони гривень, і 800 тисяч гривень штрафу йому нарахували за невчасну оплату.
Компанія «Екотехсервіс», яка постачає газ, наполягає на повному погашенні боргу.