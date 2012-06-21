Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Відтепер Бронницька та Озаринецька амбулаторії загальної практики сільської медицини, що у Могилів-Подільському районі на Вінниччині, використовуватимуть нові службові автомобілі «RenaultDuster», що значно покращить своєчасність надання послуг з охорони здоров’я у населених пунктах цих громад. Їх вони отримали на виконання урядової програми, яка спрямована на розвиток медицини у сільській місцевості. Автомобілі придбано коштом державної субвенції за співфінансування 10 відсотків вартості місцевими громадами: один коштує понад 500 тисяч гривень.
«Ці автомобілі мають підвищену прохідність, що важливо у сільській місцевості», – зазначив голова облдержадміністрації Владислав Скальський. Він вручив ключі від машин сімейним лікарям.
Принагідно зауважимо, що у вище названих територіальних громадах будуються нові амбулаторії загальної практики сімейної медицини за урядовою програмою «Доступна медицина».
Сільські амбулаторії на Вінниччині отримали нові автомобілі
Олег ЧЕБАН,