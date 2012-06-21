Навесні цього року на Черкащині, вважає голова облдержадміністрації Олександр Вельбівець, сільська медицина підніметься на новий рівень — запрацюють амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Проведено тендери на будівництво 23 амбулаторій, укладено договори про будівництво 21. Загальна кошторисна вартість усіх проектів перевищує 155 мільйонів гривень, медичного устаткування буде закуплено на суму понад 12 мільйонів. Для кожного закладу придбають автомобіль — на це передбачено понад 11 мільйонів гривень.
На думку голови облдержадміністрації, для значного поліпшення якості медичних послуг у сільській місцевості потрібно зробити всього три кроки: залучити працювати в село фахового лікаря, дати йому гідну зарплату і гідні умови роботи: зручний кабінет, комп’ютер з інтернетом, сучасне медичне устаткування, службовий транспорт, щоб він міг оперативно доїхати до пацієнта або доправити його до спеціалізованої лікарні тощо. А також забезпечити фахівцеві гідні умови життя, адже їхатимуть молоді лікарі, в яких будуть чи вже є сім’ї.
— За даними Мінрегіону, станом на початок 2018 року у 28% сільських амбулаторій та ФАПів країни було водозабезпечення, третина з них — це колодязі. Лише у 18% були санвузли. У сільських амбулаторіях та ФАПах не було навіть найнеобхіднішого. Президент Петро Порошенко знайшов можливості принципово змінити ситуацію. Завдяки закону про розвиток первинної допомоги у сільській місцевості та його фінансовій реалізації до кінця року матимемо абсолютно іншу картину, — переконаний Олександр Вельбівець. — Завдяки реформі сільської медицини первинна медична допомога в селі має стати доступною і високоякісною. Не менш важливо отримати для цього фінансування, а це буде завдяки законам, що запровадили принцип «гроші ходять за пацієнтом».