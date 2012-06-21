Нещодавно в Херсоні передано службовий автотранспорт лікарям сільських амбулаторій усіх районів області. 25 автомобілів марки «Рено-Дастер» загальною вартістю 12,5 мільйона гривень придбано згідно з програмою Президента «Допомога поруч!» та Законом «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості». 2019 року цю ініціативу глави держави реалізовуватимуть і надалі. Усього в Херсонській області має бути 57 транспортних засобів для сільських лікарів.
Директор департаменту охорони здоров’я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко розповів, що крім придбання автомобілів, закон передбачає будівництво нових амбулаторій та реконструкцію вже збудованих.
«Тому в районах та ОТГ, які претендували на автомобілі та реконструкцію амбулаторій, — зазначив він, — враховували наявність земельної ділянки з кадастровим номером, відведеної під будівництво амбулаторії, співфінансування не менш як 10% з місцевої громади та наявність лікаря сімейної медицини. Усі заявки захищають у Мінрегіоні та Міністерстві охорони здоров’я».
Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв наголосив на важливості нових підходів до надання медичних послуг та наближення їх до сільського населення.