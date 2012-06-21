У межах проекту «Громадськість за проєвропейські зміни в Україні» в Запоріжжі відбувся тренінг «Проєвропейська свідомість сільських громад — шлях реформування країни». Реалізує його громадська організація «Всеукраїнська демократична дія», підтримують Інститут економічних досліджень та політичних консультацій і Європейський Союз.
Важливість заходу зумовлена необхідністю дискусії про розвиток сільських територій між практиками, науковцями і представниками влади. Учасники обмінювалися досвідом та ідеями. Активісти сільських громад удосконалювали знання в питаннях, пов’язаних з імплементацією Угоди про асоціацію України з ЄС з урахуванням регіональних особливостей та специфіки. Тренінг сприяв збільшенню впливу громадськості на проведення проєвропейських реформ у регіонах.
З учасниками працювали представники Міністерства аграрної політики та продовольства, Національної академії наук, політичні та громадські діячі, які працюють над питаннями європейської інтеграції. Два дні обговорювали державну політику в галузі сільського господарства та розвитку сільських територій, реформування сільського господарства на засадах фермерського устрою, можливості, які відкриває Угода про асоціацію для агропідприємств у регіонах, тощо. Слухачам було запропоновано виконати практичні вправи: «аналіз спроможності сільських громад щодо створення зони вільної торгівлі сільськогосподарськими товарами» та «моделювання карти сільських територій для вдосконалення агровиробництва (регіональний аспект)». За підсумками тренінгу учасники отримали відповідні сертифікати.
— Саме такі тренінги спонукають людей до діалогу, — каже в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА Андрій Поляков. — Маємо навчитися спільно розв’язувати ті проблеми, які заважають Україні наблизитися до євростандартів. Це не перший такий захід у Запорізькій області. Ми отримували корисну інформацію про систему сертифікації, якість і безпечність сільгосппродукції. Дізналися про державну політику розвитку сільських територій, можливості сільських господарств у регіонах, які відкриває Угода про асоціацію з ЄС. Навчилися робити аналіз торговельної спроможності сільгоспвиробників у межах створення зони вільної торгівлі.