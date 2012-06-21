Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині учні шкіл Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади взяли участь у параді ялинок, який відбувся у Краматорську. Цей новорічний захід став уже традиційним і проводиться у теперішньому адміністративному центрі Донецької області вже втретє, але вперше до участі в ньому долучилися ще й діти із Андріївської та Сергіївської ЗОШ Андріївської ОТГ.
Внесок школярів у свято – це виготовлені ними різноманітні іграшки та прикраси, які розвісили на ялинках. Усі школи-учасники параду, як годиться, отримали солодкі подарунки, а кращі з кращих нагороджені спеціальними призами: їм вручили сертифікати на сучасну оргтехніку. Серед переможців 10 шкіл Краматорська і дві згадані сільські школи із Андріївської ОТГ, яким техніка згодиться для вивчення шкільних предметів.