Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Великдень сповнений як багатьма народними, так і церковними звичаями й обрядами. Надзвичайна ситуація в країні, яка складається нині через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію, не дозволяє священнослужителям і вірянам освятити паски, як звичайно. Знаний на Тернопільщині священик Православної церкви України Олексій Філюк вихід бачить у тому, щоб його парафіяни біля воріт власних обійсть поставили пасхальні кошики, а самі перебували на подвір’ї. Зранку панотець пройдеться сільськими вулицями й освятить кошики з пасками, писанками, яйцями, ковбаскою, сиром, маслом…
Безперечно, під час цього врочистого процесу отець Олексій буде у масці та в рукавичках.
Отець Олексій Філюк відправляє Богослужіння, але без вірян у храмі. Та священник активно веде дописи у соціальних мережах, ввечері наживо молиться за здоров’я українського народу. Кожен день також у полудень з дзвіниці церкви, де служить, лунають дзвони.
«Прагніть в сірі дні шукати трішечки світла», — закликав українців отець Олексій та оголосив до першого травня конкурс-флешмоб на краще декламування поезій. А ще священник із Шушківців — людина великої душі. Він став опікуном двох хлопців-сиріт.