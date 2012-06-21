У присутності Президента Петра Порошенка підписано угоду купівлі-продажу акцій між компаніями Mriya Farming PLC та Saudi Agricultural and Livestock Investment Company щодо продажу компаній Mriya Holding Cyprus Limited та Mriya Trading Cyprus Ltd. Глава держави вважає це надзвичайно важливим і свідченням якісної зміни інвестиційного клімату в нашій державі, відновленням довіри інвесторів та їхньою готовністю вкладати кошти в Україну.
«SALIC — власність суверенного фонду Саудівської Аравії, один із найбільших інвесторів у сільськогосподарський бізнес у всьому світі. Їхнє рішення прийти в Україну означає, що ми створили для цього всі необхідні умови», — наголосив глава держави.
Президент назвав важливим те, що нині реалізовують конкретні кроки наших арабських партнерів та плани інвестицій в Україну від найбільших світових інвесторів, що й було засвідчено під час візиту Президента до Саудівської Аравії.
«Сьогодні це найбільший контракт, найбільша купівля в сільськогосподарському секторі за всю історію незалежної України. Це перша знакова інвестиція суверенного фонду Саудівської Аравії і суверенного фонду всіх країн в українські активи», — підкреслив він.
Цей контракт не означає купівлі української землі. «Це означає купівлю українських активів, збільшення інвестицій в український аграрний комплекс і підвищення рівня технологій, які сприятимуть зростанню врожайності, експорту, надходженню валютної виручки, створенню високооплачуваних нових робочих місць», — констатував Президент.
Було проведено переговори з інвесторами, під час яких досягнуто домовленості, що підписання цієї угоди буде лише початком «надзвичайно важливого процесу», й надалі обсяги інвестицій, зокрема SALIC із суверенного фонду, в Україну лише зростатимуть.
«Дуже важливо, що завдяки цьому контракту ми відновлюємо діяльність надзвичайно великого холдингу, його платоспроможність, довіру інвесторів, і це слугує яскравим прикладом ефективної співпраці уряду, Національного банку, Інвестиційної ради при Президентові України», — додав Петро Порошенко.
Глава держави розповів про важливі для української економіки події, які відбулися протягом серпня — вересня 2018 року. Зокрема про надходження 200 мільйонів доларів від компанії Bayer з інвестиціями в насіннєвий завод, 450 мільйонів доларів від компанії NBT з Норвегії, яка інвестувала у відновлювану енергетику.
Президент анонсував відкриття наступного тижня в Миколаївській області переробного виробництва, згадав нещодавнє відкриття магазину H&M, початок польотів лоукостера Ryanair з українських аеропортів. Також днями надійшов перший локомотив General Electric та відбулося відкриття проекту IKEA в Україні.
«Це події лише останнього часу, темпи розвитку України і підсумки імплементації реформ», — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП.
А керуючий директор компанії SALIC Халед Аль-Абуді зауважив, що це не перша інвестиція в Україну, але вперше в такому масштабі. «Ми налаштовані і в подальшому продовжувати нашу співпрацю, і угода з компанією «Мрія» свідчить про відновлення діяльності агрохолдингу. Ми налаштовані на те, щоб підвищити ефективність виробництва. І це не остання наша інвестиція в Україну — розглядаємо можливості інвестування в інші сектори», — наголосив він.
Керуючий директор компанії SALIC висловив сподівання, що інші інвестори із Саудівської Аравії також зацікавляться перспективами українського ринку.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»