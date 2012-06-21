Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
За даними статистики в Україні останніми роками стала відчутною нестача висококваліфікованих робітників в різних і, зокрема, провідних галузях економіки. Це пояснюється низкою об’єктивних та суб’єктивних причин серед яких чільне посідають як низька орієнтація молоді на робітничі професії, так і скорочення закладів ПТО.
Задля подолання такої невтішної тенденції на Харківщині зосередилися на реформуванні, модернізації та розвитку мережі закладів професійно-технічної освіти. Якщо минулого року в регіоні працювало три центри професійно-технічної освіти, цього року їх уже десять.
Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев.
«Створення центрів – це не просто зміна назв та об’єднання професійно-технічних навчальних закладів за напрямом підготовки. Це оновлення матеріальної бази, звичайно, не на 100 відсотків, але значною мірою. Зокрема, встановлюється нове обладнання. Головне те, що ми змінюємо суть навчального процесу, – сказав Анатолій Бабічев. – Підготовка робітничих кадрів надзвичайно важлива. Дуже часто, в тому числі державні підприємства, не мають можливості виконувати державні замовлення через те, що відсутні робітничі кадри. Ті професійно-технічні училища, які працюють у галузі промисловості, вони затребувані, є набір учнів і є 100% працевлаштування».
ДОВІДКА «УК»
На Харківщині підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за 121 професією для 18 галузей економіки регіону. Впроваджено державні стандарти професійно-технічної освіти з 84-х професій у всіх закладах професійної освіти області.