Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
Відповідно до загальноукраїнського рейтингу децентралізації (дані Міністерства громад та територій на початок 2020-го) і Харківщина, і Полтавщина, які ще й сусідять, — середняки, посідають відповідно 15 та 16-те місця з-поміж інших вітчизняних регіонів.
Обидві області мають потужну промисловість, розвинутий аграрний сектор, розгалужену транспорту інфраструктуру, широку соціальну мережу. І водночас їх об’єднують глибокі традиції місцевої демократії, що складалися аж від доби козацької України.
Тож до реформи місцевого самоврядування і пов’язаної з нею децентралізації тут підійшли серйозно і виважено. Бо перекроїти адміністративну мапу на папері і в реальному житті — дві великі різниці. Утворення нових ОТГ, оптимізація районного поділу певною мірою вимагають змін психології, ламають стереотипи та усталені звички мільйонів громадян. Тому так важливо налагодити діалог, і перш, ніж ухвалювати остаточне рішення, вислухати і почути всіх, розглянути та обговорити кожну конструктивну пропозицію.
Полтавська та Харківська облради звернулися до регіональних ЗМІ із пропозицією стати майданчиками для обговорення нагальних місцевих проблем територіальної організації влади. З цією метою чотири роки тому депутати обох рад ухвалили рішення щодо проведення обласних конкурсів за методологією всеукраїнського конкурсу журналістських робіт, розробленою Радою Європи.
Щойно, в День журналістів підбили підсумки вже четвертого на часі творчого суперництва регіональних медіа. У Полтаві переможців вшановували в місцевому краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. У номінації онлайн-публікація відзначилася журналістка Ольга Правденко з матеріалом «Бізнес в селі: не теорія, а практика». А взірцем статті в друкованому ЗМІ став аналітичний доробок Надії Ливин із обласної «Зорі Полтавщини» — «Низка кроків на сім років».
Харків’яни долучили до участі з згаданому журналістському суперництві не лише професіоналів, а й юних кореспондентів. Кращою публікацією в шкільному ЗМІ цього разу стала проба пера Єлисея Яськова з Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості. А найцікавіші «Історії успіху громад» тут створили Тетяна Бєлявцева, Олена Нагаєвчук та відомий широкому загалу слухачів Українського радіо харківський радіожурналіст Дмитро Ковальов.
У вітанні, з яким до журналістів Полтавщини звернувся голова обласної ради Олександр Біленький, нашим колегам дякують не за протекціоналізм щодо регіональної еліти і не за солоденьке вихваляння окремих посадових осіб місцевого самоврядування. Їх ушановують земляки за прагнення відшукати істину, яка зробить життя людей кращим.
Як поінформував «Урядовий кур’єр» менеджер Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» Андрій Гук, подібні конкурси започатковано вже в семи областях. А Мінрегіон у співпраці з їхньою програмою недавно розпочав приймати роботи на черговий всеукраїнський конкурс журналістських робіт 2020-го.