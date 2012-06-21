Сьогодні Україна переходить на черговий етап пом’якшення карантину. Але цей етап не розпочнеться для семи регіонів.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«Це не станеться в тих регіонах, де не досягнуто епідеміологічних критеріїв, визначених постановою уряду про запровадження адаптивного карантину. Йдеться про Київ, Волинську область, Житомирську, Закарпатську, Львівську, Рівненську, Чернівецьку», — каже Віктор Ляшко.
В решті регіонів відсьогодні дозволено відкривати заклади культури й проводити культурні заходи, звісно за умови проведення там усім працівникам температурного скринінгу, обробки рук антисептиком на вході в заклад як працівникам, так і відвідувачам, контролю квитків на вході сканерами штрих-кодів, перебування однієї особи на кожні п’ять метрів, дотримання маскового режиму.
Розміщуватися відвідувачі мають лише на сидячих місцях в шахматному порядку з дотриманням дистанції в 1,5 метра. Заборонено фан-зони або інші місця масового скупчення людей, які не дозволяють дотримуватися соціальної дистанції.
Заборонено відкривати дитячі оздоровчі заклади. В інших закладах відпочинку має бути попередня онлайн реєстрація. Харчування має бути або в номерах, або з дотриманням норм, які діють для закладів громадського харчування: літні тераси, для закритих приміщеннях — за столом має бути не більше чотирьох осіб, відстань між столами — 1,5 метра.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»