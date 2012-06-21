Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вихованка тренера Олега Ястребова з харківського клубу «Тайкан» Валерія Андрєєва стала переможницею заключного турніру в рамках міжнародної молодіжної прем’єр-ліги з карате «Karate 1 Youth League 2019», який відбувся у Венеції.
Юна спортсменка, що виступала серед кадетів у ваговій категорії до 47 кілограм, успішно провела всі сім поєдинків, включаючи фінальний, та переконливо довела, що вона – найсильніша. Валерія перемогла з рахунком 6:1 суперницю з Чилі, чим виборола право участі у відборі на чемпіонат Європи, який пройде в лютому 2020 року в столиці Угорщини – місті Будапешт.
Всього у змаганнях в Італії брали участь майже 3200 спортсменів з 65 країн світу.