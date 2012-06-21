Юлія і Пол Тарбат з Великобританії продали в 2009 році все своє майно, розрахувалися з роботи і поїхали подорожувати світом. Про цю історію розповіла The Sun.
Пара познайомилася у 1999 році в Москві, після чого Юлія вийшла заміж і поїхала разом з чоловіком у Саттон. Обоє працювали в сфері телекомунікацій, а через десять років спільного життя вирішили круто його поміняти.
Подружжя продало свій будинок з чотирьма спальнями, покинуло роботу. На виручені гроші вони вирушили в подорож, подалі від англійських дощів.
«У нас було все чудово, але ми хотіли жити в тропіках», – каже щаслива пара.
Першою країною, куди вони вирушили, була Індія. Вони поїхали туди без чіткого плану і уявлення про те, коли вони повернуться назад. Після Індії подружжя встигло пожити ще в 30 країнах, серед яких Австралія, США, Єгипет, Балі, Фінляндія та інші. У 2014 році у них народилася дочка Елан, з якою вони продовжували подорожувати світом.
Подружжя розповіло, що грошей від продажу майна їм вистачило на два-три роки. Коли заощадження почали закінчуватися, Пол і Юлія придумали сімейний бізнес: почали в інтернеті консультувати людей з питань харчування. Це дозволило їм продовжити свою подорож.
Зараз сім'я має намір взяти паузу у своєму навколосвітньому турі: доньці необхідно йти в школу. Подружжя подумують влаштуватися в Іспанії, де Елан вже встигла завести друзів.
Раніше «Урядовий кур’єр» розповів про Чарлі Хаммертон з Великобританії, який залишив роботу у Військово-повітряних силах, продав усе своє майно і розпочав навколосвітню подорож разом зі своїм тхором.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»