У конференц-залі «Kharkiv Palace Premier Hotel» зібралися небайдужі до проблем сім’ї харків’яни, щоб напрацювати механізми популяризації сімейних традицій на принципах партнерства і взаємоповаги, усвідомленого батьківства, рівного розподілу сімейних обов’язків і відповідальності між жінками і чоловіками, а також підвищення престижу багатодітних сімей, залучення громадськості до вирішення соціальних питань сім’ї.
В рамках заходу пройшли три тематичні панельні дискусії. В їх роботі взяли участь фахівці з сімейної політики, вчені, представники громадських організацій та жителі міста Харкова. Перед харків’янами виступили провідні фахівці в галузі медицини, психології, юриспруденції, соціальної педагогіки.
Поки батьки дискутували, з дітьми працювали аніматори, були організовані захоплюючі ігри та майстер-класи.
«Діти на форумі отримали масу задоволення, батьки — нові знання з виховання дітей і розвитку своєї сім'ї, фахівці — можливість обговорити актуальні питання сімейної політики, виховання дітей в сім’ї та поза нею. Мета форуму була досягнута!» — зазначили у департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.
На форумі за вагомий особистий внесок у виховання дітей, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей були відзначені дев’ять багатодітних сімей (по одній з кожного району Харкова): Миколюків, Шефер, Сєрікових, Шилових, Полонських, Полякових, Спасьонових, Літус, Обозних.
За підсумками панельних дискусій були прийняті резолюції з пропозиціями місцевим органам влади і громадськості щодо подальшої роботи з сім’ями, а також пропозиції центральним органам влади щодо вирішення демографічних проблем і підтримки сімей з дітьми.