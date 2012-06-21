Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Практична реалізація положень «сімейно-фермерського» закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» (законопроект №6490-д від 18.05.2018) посилить фіскальний потенціал бюджетів сільських громад, вважає завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», к. е. н. Леонід Тулуш, коментуючи перспективи впровадження в господарську практику норм законодавчого акту, прийнятого Парламентом 10 липня 2018 року та підписаного Головою Верховної Ради України 18 липня 2018 року.
Цей документ містить низку норм, які стимулюватимуть цивілізований розвиток високотоварних господарств населення та формування в Україні сімейного фермерства європейського типу – із незначним земельним банком, проте з високим рівнем валової продукції в розрахунку на гектар угідь, зазначив експерт.
Із набуттям закону чинності високотоварні господарства та населення отримають шанс скористатися перевагами офіційного статусу сільгосптоваровиробника. Нині ж вони не зацікавлені у належній реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності через відсутність можливості оподаткування за спрощеної схемою – на основі нормативної грошової оцінки земельної ділянки – як це передбачено вже двадцять років для сільгосппідприємств, вважає Леонід Тулуш.
На його думку, важливим стимулом для реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності на базі високотоварних господарств населення є передбачена законом можливість пільгового порядку справляння єдиного соціального внеску (ЄСВ) із членів новостворених сімейних фермерських господарств (СФГ) на базі фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Це позитивно позначиться на доходній частині бюджетів територіальних громад, в першу чергу, об’єднаних. Адже відповідно до положень Бюджетного кодексу України (статті 64 та 69) надходження єдиного податку будь-якої групи повністю зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, уточнив експерт.
При цьому, зазначив він, надходження єдиного податку (ЄП) 4 групи в останні роки суттєво зростали. Якщо 2014 року – за «старого» порядку сплати податку – вони складали лише 0,12 млрд грн, то у 2015 році сягнули понад 2 млрд грн. У 2016 році надходження ЄП 4 групи зросли майже удвічі – до понад 3,5 млрд грн, а торік наблизилися до суми у 5 млрд грн. За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у поточному році ці надходження перевищать минулорічний показник.