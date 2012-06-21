Такого й справді ще не було. Єдиний професійний повний симфонічний молодіжний оркестр в Україні «Слобожанський» почне листопад незвичайним інтерактивним оркестровим шоу для дітей, аналогів якого досі не було в нашій країні. Як розповідають організатори, головними дійовими особами концерту, оскільки шоу проходитиме в незвичайній інтерактивній формі, стануть самі юні глядачі.
Зручно вмостившись у кріслах залу Будинку Алчевських, діти під керівництвом диригента матимуть нагоду опанувати найпростіші навички диригування і вгадати, який композитор написав той чи інший твір. На прикладах музичних творів з дитячого кіно та мультфільмів юні учасники дійства оволодіють азами музичної грамоти, навчившись відрізняти мажор від мінору. Усі дійства відбуватимуться під відеоряд.
Організатори інтерактивного шоу запевняють, що всі старання юних учасників помітять і гідно відзначать, а найактивнішим вручать подарунки. Найенергійнішим випаде нагода разом з оркестром провести імпровізовану репетицію на барабані, шейкері й тамбурині. А найбільш вправний юний представник кола шанувальників симфонії диригуватиме мелодією з мультфільму диригентською паличкою, яку йому передасть маестро.