Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Відомий на весь світ символ Брюсселя – статуя «Пісяючий хлопчик» —надягнув веселкову маску на знак єдності з учасниками бельгійського прайду – ходи представників ЛГБТ-спільноти. Цей масовий захід, який мав відбутися минулими вихідними у столиці Бельгії, став одним з багатьох скасованих через пандемію коронавірусу.
Проте день прайду, який мав стати цього року 25-им у Брюсселі, Манекен Піс провів у стильному й тематичному вбрані. Масці кольорів веселки, які є символом ЛГБТ, та дизайнерському вбранні, створеному спеціально для цього особливого хлопчика французьким модельєром Жаном-Полем Готьє: чорні широкі бриджі та в’язаний капелюшок з ріжками. Цей костюм було обрано серед майже тисячі вбрань Пісяючого хлопчика, які зберігаються у спеціальному музеї, розташованому на ринковій площі Брюсселя – Гран Пляс.
Зазвичай, брюссельський травневий прайд, який має демонструвати єдність ЛГБТ-представників з рештою громади, привертає увагу тисяч глядачів і учасників. Проте цього року через пандемію бельгійська влада оголосила про те, що всі масові заходи в країні скасовують до кінця серпня. Тому організатори прайду були вимушені відмовитися від проведення ходи, наголосивши, що це рішення було для них непростим.
Радниця міської адміністрації Брюсселя з питань розваг і туризму Дельфін Хоуба вирішила продемонструвати свою єдність з ідеями прайду. Вона навідалася у вихідні до Манекен Піс, біля якого зібралося кілька членів некомерційної організації «Веселковий дім». «Ми мали б святкувати й віддавати належне всім формам кохання разом із бельгійським прайдом, але, на жаль, коронавірус мав інші плани», — написала Дельфін Хоуба у своєму Twitter. Радниця також відзначила, що цього року темою прайду мало б бути фізичне, психічне й соціальне здоров’я громади. «Потрібно ще багато зробити для поліпшення доступу до охорони здоров’я трансгендерних людей, для допомоги самотнім людям похилого віку та зменшення рівня самогубств у Бельгії. Це наша щоденна боротьба», — заявила Дельфін Хоуба.