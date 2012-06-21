Космічний телескоп Spitzer зафіксував туманність, схожу на символ Хеллоуїна – гарбузовий світильник чи Світильник Джека. Фото опублікувало NASA.
Туманність утворена з хмари газу і пилу. На інфрачервоному знімку вона підсвічена зсередини масивною зіркою, яка в 15-20 разів перевищує розмір Сонця. Ймовірно, ця зірка «зліпила» цей космічний гарбуз. Недавні дослідження цього регіону показують, що потужний відтік випромінювання і часток від зірки, ймовірно, охопив навколишній пил і газ назовні, створивши глибокі вибоїни в цій хмарі, відомої як туманність.
Spitzer, який виявляє інфрачервоне світло, побачив зірку, палаючу як свічка в центрі видовбаного гарбуза.
Безліч об'єктів у Всесвіті випромінюють інфрачервоне світло, часто у вигляді тепла, тому об'єкти, як правило, випромінюють більше інфрачервоного світла, якщо вони тепліші.
Астрономи назвали цю туманність «Світильник Джека».
Одним з найбільш символів Хеллоуїна є порожнистий гарбуз, на якому вирізана зловісна гримаса, а всередину поміщена свічка. Вважалося, що подібний плід відганятиме від будинку злих духів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»