На закарпатській Міжгірщині, що лежить у самому серці українських Карпат, відкрито три символічні скульптурні витвори — своєрідні маркери для туристів. Встановлені в різних місцях, вони дають змогу поринути в культурний простір краю, поєднати минуле і сьогодення. А ще — зробити фото на пам’ять.
Одну з них — «Міжгірський віл» встановлено біля в’їзду в селище Міжгір’я. Назва зовсім не випадкова, адже в довоєнний час селище називалося Волове. Тут роками діяв ринок, де можна було придбати круторогих волів. Відтепер символічний знак нагадуватиме це й водночас слугуватиме фотозоною для туристів.
Так само як і «Долоня бокораша», що прикрасила Синевирський перевал. Бокорашами називали хоробрих і мужніх людей, котрі до середини минулого століття сплавляли деревину закарпатськими річками. Тепер велетенська долоня демонструє мужній характер верховинців і вказує напрямок до славнозвісного озера Синевир, однойменного Національного природного парку.
Третю знакову споруду, відкриту в один день із першими двома, — «Ліс трембіт» розміщено на перевалі Присліп неподалік села Колочава. Тут біля цих кількаметрових вівчарських музичних інструментів, перехрещених між собою, можна робити унікальні селфі. І цією можливістю туристи, які відвідали на вихідних село десяти музеїв Колочаву, вже скористалися.
Три креативні фотозони стали можливими завдяки проєкту «Давні традиції в новому форматі». Її в межах грантової програми «Малі міста — великі враження» втілює в життя Міністерство культури України. Мета — підвищувати економічну привабливість культурної спадщини та її стале використання. Чимало громадських організацій, творчих спілок перемогли в конкурсному змаганні і вже втілили свої задуми на практиці.