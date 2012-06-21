Згідно з положеннями обласної Програми надання підтримки учасникам АТО та ООС для будівництва житла, на це в області щороку спрямовують 15 мільйонів гривень. Цьогоріч до участі у програмі відібрано 89 претендентів на придбання квартир із цієї категорії. Умови програми приваблюють багатьох з них, бо кандидати виплачують лише 60% його вартості, а 40 — береться оплатити обласний бюджет. Нині в області реалізують 58 укладених угод на будівництво 62 квартир загальною площею майже три з половиною тисячі квадратних метрів.
Як повідомили в Харківській облдержадміністрації, всі кошти стовідсотково перераховано до регіонального відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Майже всі, за винятком 20 тисяч, уже освоєно.