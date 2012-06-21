За інформацією джерела, Горджестані має два громадянства, французьке і грузинське, раніше він обіймав посаду у французькій місії ООН в Нью-Йорку. Після чого був переведений в посольство Франції в Лондоні. Тепер же в Єлисейському палаці йому доручено займатися питаннями, безпосередньо пов'язаними з країнами Азії, Північної та Латинської Америки.
Нагадаємо, що сама Саломе Зурабішвілі народилася в Парижі і мала французьке громадянство, працювала в МЗС Франції, а також представляла країну в НАТО і в Євросоюзі. У 2003 році була призначена французьким урядом послом до Грузії, де в 2004 році екс-президент Михайло Саакашвілі надав їй грузинське громадянство і призначив главою МЗС Грузії.
У 2018 році Зурабішвілі стала першою в історії Грузії жінкою-президентом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»