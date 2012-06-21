Величезний прапор України американський астронавт Ренді Бреснік розмістив навпроти прапора своєї Батьківщини на Міжнародній космічній станції. Полотнище він отримав ще торік, коли відвідував Україну, побувавши у Дніпрі, Новомосковську та Києві.
Саме його він вивісив, спілкуючись з українцями під час прямого телемосту з МКС. Американський астронавт виходив на зв’язок із Києвом на початку листопада. Модератором зустрічі виступила Посол США в Україні Міла Йованович.
Гості студії ставили свої запитання Ренді Бресніку. Зокрема, українська публіка поцікавилася, звідки в американського астронавта український прапор і чому він узяв його з собою на Міжнародну космічну станцію.
«Цей прапор у мене з минулого року, я отримав його в Дніпрі, коли був там зі своєю родиною. Там народився мій син. І тому ми повернулися туди всією сім’єю, провели кілька днів у Новомосковську, а потім ще кілька днів у Києві. Ось звідти у мене прапор. Я взяв його з собою. І планую привезти його з собою назад», — сказав Ренді Бреснік.
Крім того, астронавт поділився, чого йому найбільше бракує, коли перебуває у відкритому космосі: «Я сумую за запахами, за зміною температур і погодних умов, за їжею, яку люблю. Але найбільше, звичайно, сумую за спілкуванням з людьми, особливо за тими, кого люблю».
Всім, хто був присутній на телемості, Ренді Бреснік побажав знайти ту науку, яка надихатиме їх і до якої у них буде прихильність, повідомляє 24TV.
«Ті, хто згодом стали астронавтами — любили те, що вони робили. Ми всі хочемо дізнаватися щось нове, ми вивчаємо нові речі кожен день. І не має значення, в якій галузі — геологія, математика або природничі науки. Потрібно просто любити те, чим займаєшся», — сказав Бреснік, додавши, що у вільний від сонячного затемнення час він фотографує нашу прекрасну планету.
Рендольф Джеймс Бреснік — американський астронавт NASA. Полковник ВПС США (на 2010 рік). Учасник одного польоту на «Спейс шаттл» — STS-129, провів у космосі 10 діб 19 годин 16 хвилин 13 секунд (до 2017 року). Здійснив п’ять виходів у відкритий космос.