На цій інтерактивній карті прогноз погоди в усьому світі, згенерований суперкомпьютерами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень та GFS (Global Forecast System), оновлюється кожні три години; дані про температуру над океаном – раз на добу, про хвилі – кожні три години, про полярних сяйва – кожні 30 хвилин.
Можна вибрати одну з восьми проекцій і спостерігати за своїм регіоном, відстежувати динаміку концентрації вуглекислого газу і аерозолів в атмосфері. Детальна інструкція, частково перекладена російською в розділі About.