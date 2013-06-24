Уряд збільшив із 60 до 90 днів строк надання компенсації закладам за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко:

«Розширюємо можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла. Тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження, — зазначила очільниця уряду. — Система компенсацій стане більш прозорою: в електронному кабінеті Пенсійного фонду можна буде бачити інформацію про призначення компенсації, причини відмови, розрахунок її розміру та нараховані виплати».

Також уряд ухвалив рішення щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Визначено порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету. Пріоритет надаватимуть сім’ям, які евакуювалися через війну, втратили домівку або повертаються в Україну з­за кордону.

У Державному бюджеті на 2026 рік передбачено 833 млн грн на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.