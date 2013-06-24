Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін провів зустріч із представниками Міжнародного валютного фонду на чолі з головою місії МВФ в Україні Гевіном Греєм. Сторони обговорили подальші кроки у реформуванні соціальної сфери, зокрема пенсійну реформу, індексацію пенсій та перебіг впровадження базової соціальної допомоги.

«Реформи у соціальній сфері, зокрема пенсійну реформу, часто сприймають як підвищення виплат. Але насправді йдеться передусім про зміну самої моделі системи, щоб вона була справді сталою та справедливою на довгий період», — зазначив Денис Улютін.

За підсумками зустрічі сторони домовилися інтенсифікувати співпрацю в питаннях реформування соціальної сфери, зокрема щодо пенсійної реформи та вдосконалення системи соціальних виплат.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності профінансувало виплати одноразової грошової допомоги обсягом 6500 гривень для 50 721 людини, які не отримали ці кошти 2025­го через завершення бюджетного року. Держава профінансувала виплати на загальну суму 326,6 млн грн.

На виплати обсягом 6500 грн мають право найбільш вразливі категорії: особи, які отримують допомогу малозабезпеченій сім’ї, — на кожну дитину з такої сім’ї; особи, які отримують допомогу на проживання ВПО, — на кожну дитину з такої сім’ї; опікуни та піклувальники, котрі отримують державну допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, — на кожну дитину; батьки­вихователі чи прийомні батьки, які отримують державну соціальну допомогу на дітей з інвалідністю, що проживають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, — на кожну дитину; одинокі пенсіонери з пенсією до 9444 грн, які отримують надбавку на догляд; особи з інвалідністю I групи, які отримують допомогу на проживання ВПО, повідомляє Мінсоцполітики.