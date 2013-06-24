Міністерство оборони надасть 12 млрд грн для замовлення дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence у першому кварталі 2026 року. Доступ до замовлення в системі вже мають 186 бойових бригад ЗСУ та бригади корпусів «Азов» і «Хартія».

«Через маркетплейс фронт уже отримав безпілотні апарати та засоби РЕБ на 7,687 мільярда гривень — 175,4 тисячі одиниць техніки. До системи залучено вже понад 100 виробників. Щоб обрати та отримати необхідний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків. Продовжуємо розширювати перелік виробників і доступних позицій маркетплейсу. Наша мета — щоб кожна бригада могла самостійно обирати та швидко отримувати все потрібне для виконання завдань», — заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Директор Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони Арсен Жумаділов зазначив, що DOT-Chain Defence став доступним військовим наприкінці липня цього року.

«Ми починали з невеликого пілотного проєкту — 12 бригад Збройних сил. Упродовж чотирьох місяців система динамічно розвивалася, довівши свою ефективність в забезпеченні війська необхідними засобами для ведення бойових операцій. Спільно з Міністерством оборони працюємо над тим, щоб забезпечення 70% всіх FPV-дронів у наступному році відбувалось саме через DOT-Chain Defence», — наголосив він.

Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence розробив ДОТ, його використовують для забезпечення військових озброєнням. Система об’єднує в одному захищеному середовищі бригади, виробників та Агенцію оборонних закупівель, де АОЗ бере на себе всю організаційну частину. Тож щоб отримати необхідний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків.

Забезпечення війська через DOT-Chain Defence здійснюється паралельно з іншими програмами та є додатковим джерелом постачання безпілотних апаратів та засобів РЕБ, повідомляє Міноборони.